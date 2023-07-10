В столкновении двух иномарок на Рассказовском шоссе Тамбова пострадали 6 человек

В аварии получили травмы двое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы шесть человек, в том числе двое детей, произошла 8 июня в 10 часов 50 минут в районе дома №8 по Рассказовскому шоссе города Тамбова. 29-летний водитель «AUDI 80», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «KIA RIO», под управлением 24-летней женщины, которая остановилась для того, чтобы пропустить встречный поток и повернуть налево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «KIA RIO» не пострадала, а пассажиры - 27-летняя женщина и двое детей 4 и 5 лет оказались в больнице. Госпитализированы также водитель и пассажирки 26 и 33 лет, которые находились в «AUDI 80», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.