Тамбовчанин пытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение

Полицейский от взятки отказался Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 43-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Следствием и судом установлено, что ночью 19 апреля водитель, находясь в патрульном автомобиле, передал инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Котовску 20 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление административного материала по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, положив купюры в подлокотник. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предмета взятки в доход государства, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.