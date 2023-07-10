В Сосновском районе у женщины вырвали из рук сумочку с деньгами

В полицию обратилась 37-летняя жительница Сосновского района. Она рассказала, что в селе Верхняя Ярославка на улице Крупской у нее из рук выхватили сумку, где было более 8 тысяч рублей и два сотовых телефона.

Полицейским удалось составить портрет подозреваемого. Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний местный житель. Он дал признательные показания. Похищенные деньги и телефоны возвращены потерпевшей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.