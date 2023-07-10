Парня и девушку, пропавших в Мичуринске, нашли в Туле на съемной квартире

В полицию Мичуринска обратились обеспокоенные родители подростков. 16-летние парень и девушка ушли из дома, не предупредив взрослых, и перестали отвечать на телефонные звонки.

- У сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних мичуринской полиции имелось предположение, куда могли пойти подростки. Пропавшая девушка однажды при аналогичных обстоятельствах отправилась в Тулу к своим знакомым. Ее уже находили и привозили обратно в Мичуринск. Так как оба подростка учились в одном заведении, то полицейские предположили, что девушка могла пригласить с собой молодого человека в путешествие, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Как удалось выяснить, подростки действительно отправились в Тулу. Полицейские установили адрес съемной квартиры, где находились пропавшие, и вернули их домой. Молодые люди утверждали, что хотели поступить учиться в один из колледжей Тулы, но родителям не хотели об этом говорить.

В настоящее время с подростками и их родителями ведется профилактическая работа.