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НовостиПроисшествия10 июля 2023 9:50

В Тамбове в аварии с участием мотоцикла погиб 26-летний мужчина

Водитель не справился с управлением и налетел на бордюр
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП погиб мужчина

В ДТП погиб мужчина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 8 июля в 20 часов 30 минут в районе дома №95 «Б» по улице Октябрьской города Тамбова. 35-летний водитель мотоцикла «BMW S1000XR» не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Его 26-летний пассажир скончался до приезда медиков.