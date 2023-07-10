Двух тамбовчан будут судить за организацию незаконной миграции

Следственный отдел УМВД по городу Тамбову завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Тамбовской области 38 и 48 лет. Мужчин обвиняют в организации незаконной миграции.

- Один из обвиняемых – 38-летний житель Тамбовской области совместно со своим 48-летним знакомым вместе создали и возглавили организованную группу, которая специализировалась на незаконной постановке граждан на миграционный учет на территории города Тамбова за денежное вознаграждение, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемые находили иностранных граждан, желающих встать на миграционный учет на территории Тамбова без фактического пребывания. Злоумышленники также нашли 4 собственников жилья, согласившихся зарегистрировать у себя 20 иностранцев.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.