Тамбовчанин не оплатил штрафы ГИБДД на 37 тысяч рублей

Тамбовский районный суд временно ограничил должника в праве управлять автомобилем. С иском к 20-летнему жителю села Донское в суд обратился отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов Тамбова и Тамбовского района. Молодой человек не оплатил штрафы ГИБДД на общую сумму в 37 000 рублей. Погашать задолженность добровольно он не стремился и в суд не пришел.

По информации ведомства, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. Должника лишили права управлять автомобилем вплоть до уплаты долга и взыскали с него государственную пошлину в размере 300 рублей.