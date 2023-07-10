Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 7:11

Тамбовчанин не оплатил штрафы ГИБДД на 37 тысяч рублей

Молодого человека через суд лишили права управления автомобилем
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский районный суд временно ограничил должника в праве управлять автомобилем. С иском к 20-летнему жителю села Донское в суд обратился отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов Тамбова и Тамбовского района. Молодой человек не оплатил штрафы ГИБДД на общую сумму в 37 000 рублей. Погашать задолженность добровольно он не стремился и в суд не пришел.

По информации ведомства, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. Должника лишили права управлять автомобилем вплоть до уплаты долга и взыскали с него государственную пошлину в размере 300 рублей.