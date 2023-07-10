В Мичуринске открылась выставка лилий, посвященная памяти Маргариты Киреевой

В музее можно увидеть более 25 сортов лилий

В Мичуринском краеведческом музее открылась восьмая выставка лилий, посвященная памяти выдающегося селекционера Маргариты Киреевой. В экспозиции представлено более 25 сортов, выведенных Маргаритой и ее учениками.

- За годы работы во ВНИИС им. И.В. Мичурина (ныне - Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина) Маргаритой Киреевой было создано более 100 сортов лилий, многие из которых получили мировое признание. За вклад в развитие науки и селекции Маргарита Филипповна награждена орденом Трудового Красного Знамени и золотой медалью имени Ивана Мичурина. Ей также присвоено звание «Заслуженного работника сельского хозяйства РФ», - рассказали в администрации города Мичуринска.

Посетить выставку можно до 12 июля по адресу: г. Мичуринск, ул. Советская, д.297Г.

Фото администрации города Мичуринска