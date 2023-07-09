В Тамбовской области объявили экстренное предупреждение из-за ливня и грозы

О неблагоприятных погодных условиях сообщили сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков. По прогнозу тамбовского филиала «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 10 июля в области будет сильный дождь и гроза. Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с травмами, спасатели просят соблюдать правила безопасности.

Во время ливня оставайтесь дома, используйте зонт или дождевик, если передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте его около обочины дороги и переждите ливень, не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

Во время грозы закройте все окна, двери, не допускайте сквозняков; отключите все электроприборы, не говорить по телефону. Если непогода застала на улице, спрячьтесь в ближайшем здании. Не стоит заходить в небольшие сараи или под деревья. Не находитесь на возвышенностях, вблизи металлических оград. При отсутствии укрытия лучше лечь на землю, на сухой песчаный грунт. Не приближайтесь к воде. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам вызова - 101 или 112.