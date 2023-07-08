В школах Тамбовской области откроют 30 профильных классов

В 2023-2024 году в регионе планируется открытие восемнадцати предпрофильных психолого-педагогических классов и двенадцати предпрофессиональных классов агротехнологической направленности.

Как сообщили в министерстве образования и науки Тамбовской области, профильные классы являются первой ступенью непрерывного профессионального образования в стране. Для ребят обучение в таких классах – это возможность получить первое представление о профессии, развить профессиональные интересы, соотнести свои возможности с особенностями выбранного направления.

Сейчас в регионе обновляют подходы к работе профильных классов. Проводится командная проектировочная работа, в которой участвуют представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственные за деятельность профильных классов, а также руководители школ региона, где будут созданы профильные классы.

- На данный момент в Тамбовской области открыто 266 профильных классов разной направленности, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.