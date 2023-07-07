Тамбовчанин совершил покупки на 27 тысяч рублей, расплатившись чужими бонусными картами

В Тамбове в полицию поступило заявление о краже бонусных баллов с карты лояльности одного из сотрудников магазина. После просмотра записи камер видеонаблюдения магазина удалось задержать ранее судимого 23-летнего тамбовчанина.

Молодой человек признался, что получил доступ к данным скидочных карт крупной сети магазинов. Данные карт с самыми крупными накоплениями он сохранил. Посетив несколько торговых центров, мужчина совершил покупки на 27 тысяч рублей, расплатившись бонусами с чужих карт

- Сотрудниками полиции было установлено, что бонусные баллы подозреваемый списывал с карт лояльности, которые принадлежали гражданам, работающим в данной сети магазинов, проживающих в других российских городах, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Действия молодого человека подпадают под статью «Мошенничество».

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Октябрьского района.