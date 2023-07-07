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НовостиПроисшествия7 июля 2023 11:53

Тамбовчанин пойдет под суд за аварию со смертельным исходом на ж/д переезде

Помощник машиниста погиб, трое пассажиров получили серьезные травмы
Марина МАКОВЛЕВА
Водитель не притормозил перед железнодорожными путями

Водитель не притормозил перед железнодорожными путями

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сампурского муниципального округа. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью и смерть человека.

Обвиняемый на КАМАЗе двигался по трассе и, проигнорировав дорожный знак, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с пассажирским пригородным поездом «Обловка-Тамбов».

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 29-летний помощник машиниста. Трое пассажиров поезда – 67-летний мужчина, 34-летняя женщина и малолетний ребенок получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред их здоровью, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Сампурский районный суд.

Фото прокуратуры Тамбовской области