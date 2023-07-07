10 июля в Тамбовской области пройдут рейды по пьяным водителям

10 июля на дорогах Тамбовской области будут дежурить усиленные наряды ДПС, главной задачей которых станет выявление нетрезвых водителей. Рейд по пьяным водителям – мероприятие, особенно актуальное с наступлением жарких дней, когда любителей отдыха становится больше.

Госавтоинспекция Тамбовской области призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению установленных Правил в области дорожного движения. Водителям нельзя садиться за руль в болезненном или утомлённом состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, а тем более в состоянии опьянения.

- Сообщить о водителях, которые предположительно управляют автомобилями в нетрезвом состоянии можно ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону: 8(4752)53-40-67, по единому номеру телефона 102 или по специальному номеру для сообщений граждан 8-920-236-11-11, - напоминает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.