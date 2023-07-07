Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:48

В Тамбовской области в аварии пострадал 11-летний велосипедист

На мальчика наехало отечественное авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчика отвезли в больницу

Мальчика отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 6 июля в 15 часов 20 минут в районе дома №22, по улице Элеваторная села Староюрьево. 57-летний водитель «Lada 219110» при выезде с прилегающей территории наехал на 11-летнего велосипедиста, который двигался по пересекающему выезд тротуару.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка с травмами доставили в Староюрьевскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.