В Тамбове отметят День семьи, любви и верности

8 июля в Тамбове будет отмечаться День семьи, любви и верности. В этот день и накануне в разных районах города пройдут праздничные мероприятия.

Как сообщают в администрации города Тамбова, уже сегодня, 7 июля, праздничные программы «День Петра и Февроньи» с участием творческих коллективов города пройдут:

- 16.00 - сквер Сенько;

- 17.30 - ул. Северо-Западная, д. 10, 12, 14;

- 19.00 - Набережная, д.28/2 (детская площадка в районе фитнес-парка).

На 8 июля в парке культуры и отдыха запланирована большая концертно-развлекательная программа, которая продолжится с 10.00 до 20.00.

В 11.00 в парке «Дружба» в рамках всероссийского спортивного проекта «Семейная команда» пройдут массовые забеги на разные дистанции для разных возрастных категорий, включая костюмированный забег на 500 м.

В 18.30 на площадке дома культуры «Знамя труда» состоится праздничная программа «И вальс, и танго, и любовь…». В программе выступления вокального ансамбля «Русский романс», коллектива «Тальяночка», городского духового оркестра, ансамбля бального танца «Сеньоры».