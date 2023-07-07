В Тамбове будут судить директора фирмы, похитившего 700 тонн отходов дорожного строительства

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора подрядной организации. Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

- По версии следствия, в период с июля по октябрь 2020 года генеральный директор организации в рамках выполнения работ по муниципальному контракту по ремонту автомобильных дорог по улицам Дмитрия Карбышева, Балашовской, им. Докучаева и подъездной дороги к д/с по улице Астраханской совершил хищение демонтированного асфальтобетонного дорожного покрытия, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

По закону подрядчик обязан возвратить материалы, полученные в результате демонтажа конструкций, или уменьшить стоимость контракта. Но обвиняемый забрал себе 715 тонн асфальтобетонного гранулята. В результате было похищено муниципальное имущество на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.