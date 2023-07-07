Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 9:30

Житель Сампурского района пытался выгнать из дома полицейских, приехавших на вызов

Мужчину обвиняют в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Сампурского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти.

Обвиняемый поссорился с сестрой и замахнулся на нее ножом, угрожая убить. А когда на вызов приехали полицейские, мужчина попытался выгнать их.

- Будучи недовольным фактом нахождения сотрудников полиции в доме, обвиняемый, схватив за руки дознавателя и сжав их со значительной физической силой, попытался вытолкнуть из дома на улицу, но противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Сампурского района.

Уголовное дело направлено в Сампурский районный суд для рассмотрения по существу.