Житель Сампурского района пытался выгнать из дома полицейских, приехавших на вызов

В прокуратуре Сампурского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти.

Обвиняемый поссорился с сестрой и замахнулся на нее ножом, угрожая убить. А когда на вызов приехали полицейские, мужчина попытался выгнать их.

- Будучи недовольным фактом нахождения сотрудников полиции в доме, обвиняемый, схватив за руки дознавателя и сжав их со значительной физической силой, попытался вытолкнуть из дома на улицу, но противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Сампурского района.

Уголовное дело направлено в Сампурский районный суд для рассмотрения по существу.