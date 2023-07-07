Жители тамбовских многоэтажек пожаловались на многолетнее подтопление подвалов

В прокуратуру Октябрьского района Тамбова обратились жители многоквартирных домов № 1 и № 3 по проезду Энергетиков. Они рассказали о подтоплении подвальных помещений зданий. Так как в многоквартирных домах не было управляющей компании, устранять проблему было некому. Конкурс по отбору новой компании должна была провести администрация города, но не сделала этого.

- Прокуратура внесла представление главе администрации города Тамбова, по результатам рассмотрения которого определена временная управляющая компания, а должностное лицо администрации города привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура района через суд обязала администрацию Тамбова принять меры по организации водоотведения в районе домов № 1 и № 3 по проезду Энергетиков, что поможет решить проблему с многолетним подтоплением подвальных помещений, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.