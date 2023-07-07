В Тамбовской области назначен исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов

Распоряжение о назначении подписано 6 июля

С 6 июля исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области назначена Алла Албегова. Соответствующее распоряжение было подписано руководителем региона Максимом Егоровым.

Алла Албегова окончила Кировский политехнический институт, имеет ученую степень кандидата химических наук. С 2014 по 2016 год возглавляла институт естественных наук, институт химии и экологии Вятского государственного университета. С 2016 года по май 2023 года руководила министерством охраны окружающей среды Кировской области.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, в должности исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Алла Албегова будет координировать вопросы государственного управления в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, изучения, использования и воспроизводства природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира. В ее ведении будут вопросы государственного охотничьего контроля, охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Фото правительства Тамбовской области