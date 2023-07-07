Уварово готовится к «фирменному» фестивалю

Будет весело и вкусно!

14-15 июля в Уварово пройдет фестиваль «Вишневарово». В программе - традиционные гастрономические конкурсы «Вишневое изобилие» и «Бабушкино ВИШНЕВОЕ варенье», конкурсы красоты «Вишневое очарование», «Вишня – КРАСА – длинная коса», конкурс-дефиле шляп и участников конкурсов «Барышня Вишенка» и «Сударыня Вишня», показ мод для собак и кошек «ВишнЯПЕС» и «ВишнЯКОТ», соревнования по боксу и борьбе на поясах «Стальные вишни».

- Творческие коллективы порадуют своими выступлениями во время «Вишневого марафона», запланировано участие именитых артистов и молодежная дискотека, а кульминацией фестиваля станет большой народный карнавал: сотни участников пройдут в «вишневых» нарядах по главной улице города, - рассказали в администрации города Уварово.

Все дни фестиваля будут работать игровые площадки, торговые павильоны и ремесленные ряды.

Напомним, фестиваль проводится с 2016 года. В 2022 году «Вишневарово» посетило более 12 тысяч человек, в том числе гости из Москвы, Рязанской, Нижегородской, Псковской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, города Глубокое Витебской области Республики Беларусь.

Фото администрации города Уварово