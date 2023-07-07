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НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:30

Тамбовчанин, пойманный пьяным за рулем, пытался дать взятку сотруднику полиции

Мужчина хотел избежать уголовной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области предъявил обвинение 31-летнему мужчине. Тамбовчанина обвиняют даче взятки и управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи наказанным за аналогичное нарушение.

- Обвиняемый, находясь в служебном кабинете сотрудника МОМВД России «Мордовский», предложил должностному лицу за вознаграждение помочь ему избежать уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и положил на рабочий стол деньги в размере 25 тысяч рублей. О склонении к коррупционному правонарушению полицейский сообщил в дежурную часть, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.