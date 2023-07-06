На Тамбовщине пройдут «Дни безопасности дорожного движения»

Госавтоинспекция Тамбовской области с 7 по 10 июля проведет «Дни безопасности дорожного движения». В этот период на территориях Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского и Петровского районов будут отрабатываться конкретные участки улично-дорожной сети с участием сотрудников разных подразделений полиции.

7 июля 2023 организуют проведение дополнительных мероприятий по профилактике аварийности с участием пассажирского и грузового транспорта, транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, а также технически неисправных машин.

10 июля полицейские будут пресекать факты управления водителями с признаками опьянения.

- Госавтоинспекция Тамбовской области призывает всех принять активное участие в проведении акции «Дни безопасности дорожного движения, - обращаются к жителям региона в УГИБДД. – При наличии информации о водителе, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сообщить данную информацию необходимо ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 8-920-236-11-11 или 102.