Продавец магазина в Тамбовской области украла с работы 300 тысяч рублей

Прокурор Первомайского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего продавца-кассира одного из магазинов р.п. Первомайский. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 260 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Выяснилось, что жительница Тверской области с июня по сентябрь 2022 года, являясь продавцом магазина, получала деньги от покупателей, после чего отменяла операции по оплате товара, а поступившие в кассу деньги забирала себе. В результате она похитила больше 300 тысяч рублей.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.