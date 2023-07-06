В Тамбове за попытку распространения наркотиков будут судить троих иностранцев

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 иностранных граждан в возрасте от 19 до 28 лет, которых обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, трое жителей Киргизской Республики по предварительному сговору получили в Московской области оптовую партию наркотика для дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом на территории Тамбова. Прибыв в город, иностранцы не успели сделать задуманное, потому что их задержали полицейские. В ходе досмотра у киргизов изъяты 349 свертков с героином, общей массой свыше 300 граммов.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.