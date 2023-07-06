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НовостиОбщество6 июля 2023 11:29

Администрация Мичуринска решила доплатить подрядчику 10 миллионов рублей «сверху» за ремонт дворов

Виновного чиновника оштрафовали на 20 тысяч
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мичуринска изучила материалы, поступившие из контрольной счетной палаты местной мэрии. Выяснилось, что в июне прошлого года отдел реализации проектов администрации наукограда заключил муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий стоимостью 97 миллионов рублей. А в декабре 2022-го заказчик и подрядчик заключили допсоглашение об увеличении цены контракта на 10 миллионов рублей, что привело к увеличению на 11,1 % его первоначальной стоимости.

- В силу законодательства о контрактной системе увеличение цены контракта более чем на 10 % от первоначальной не допускается, в связи с чем прокурором города в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновному лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.