Администрация Мичуринска решила доплатить подрядчику 10 миллионов рублей «сверху» за ремонт дворов

Прокуратура Мичуринска изучила материалы, поступившие из контрольной счетной палаты местной мэрии. Выяснилось, что в июне прошлого года отдел реализации проектов администрации наукограда заключил муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий стоимостью 97 миллионов рублей. А в декабре 2022-го заказчик и подрядчик заключили допсоглашение об увеличении цены контракта на 10 миллионов рублей, что привело к увеличению на 11,1 % его первоначальной стоимости.

- В силу законодательства о контрактной системе увеличение цены контракта более чем на 10 % от первоначальной не допускается, в связи с чем прокурором города в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновному лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.