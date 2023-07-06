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НовостиПроисшествия6 июля 2023 11:00

При столкновении автомобилей в Тамбовской области получила травмы 8-летняя девочка

Иномарка не уступила дорогу «LADA GRANTA»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Госпитализация ребенку не потребовалась

Госпитализация ребенку не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 8-летняя девочка, произошла 5 июля в 16 часов 14 минут в районе дома №35 по улице Кирова города Котовска. 82-летний мужчина за рулем «NISSAN MISTRAL» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил двигавшийся по главной дороге «LADA GRANTA» под управлением 39-летней женщины.

- В аварии пострадала 8-летняя пассажирка отечественного авто, девочку на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, госпитализировать ее не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.