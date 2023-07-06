Благодаря бдительным соседям в Тамбовской области задержали мошенника

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество, совершенное в деревне Старогрязное Токаревского округа. О возможном преступлении сообщили бдительные соседи пенсионерки. Они рассказали, что к ней в дом на улице Зеленой пришел неизвестный человек. Подозрительного мужчину задержали в тот момент, когда 89-летняя женщина передавала ему личные сбережения - 1 млн рублей.

27-летний мужчина прибыл в Тамбовскую область в качестве телефонного курьера. В его обязанности входило забирал деньги у обманутых пенсионеров и переводить их на указанный счет.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного гражданина, - прокмментировали в УМВД по Тамбвоской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.