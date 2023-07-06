В День семьи, любви и верности в Тамбове распишутся 32 пары

В тамбовском Дворце бракосочетания в День семьи, любви и верности ожидается «свадебный бум». Сразу 32 пары собираются узаконить свои отношения в эту субботу. В самой молодой паре жениху — 20 лет, невесте — 16. Возраст самого взрослого жениха — 55 лет, а его будущей супруге — 52 года.

- В преддверии праздника сотрудникам ЗАГСа предстоит зарегистрировать также немало молодоженов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Сегодня планируют обручиться 25 пар, завтра, 7 июля, скрепят свои отношения узами брака 23 пары. Получается, что всего за три дня в Тамбове появятся 80 новых семей.

Руководство Дворца бракосочетание решило дополнить праздник еще одним ярким мероприятием. 7 июля в стенах ЗАГСа пройдет чествование юбиляров семейной жизни: супругов Мачневых и Пунько поздравят с 50-летием совместной жизни — «золотой» свадьбой.