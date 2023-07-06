В Тамбове пассажирка получила травму в затормозившем автобусе

Пассажирка получила травму Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пассажирка городского автобуса, произошла 5 июля в 17 часов 45 минут в районе дома №112/6 по улице Мичуринская города Тамбова. В салоне автобуса «КАВЗ-4235» под управлением 56-летнего мужчины, который останавливался перед кольцом, 51-летняя женщина вылетела из сиденья и ударилась о впереди стоящее.

- Пострадавшую пассажирку на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.