Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:41

В Тамбове пассажирка получила травму в затормозившем автобусе

Женщину откинуло на расположенное впереди сиденье
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пассажирка получила травму

Пассажирка получила травму

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пассажирка городского автобуса, произошла 5 июля в 17 часов 45 минут в районе дома №112/6 по улице Мичуринская города Тамбова. В салоне автобуса «КАВЗ-4235» под управлением 56-летнего мужчины, который останавливался перед кольцом, 51-летняя женщина вылетела из сиденья и ударилась о впереди стоящее.

- Пострадавшую пассажирку на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.