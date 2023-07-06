18-летний тамбовчанин украл из незапертой машины 80 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска в Тамбове задержали 18-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в краже 80 тысяч рублей из автомобиля, припаркованного на улице Овсянникова.

- В полицию обратился 34-летний мужчина и сообщил, что из его автомобиля «Фольксваген», припаркованного у дома, пропала сумка, в которой находилось 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения. Ранее судимый молодой человек обходил дворы и пробовал открыть дверцы автомобилей на парковках в поисках открытой машины.

Похищенные деньги злоумышленник потратил. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант заключен под стражу.