В лесах Тамбовской области установили III класс пожарной опасности

По информации министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области, в лесах на территории региона на сегодняшний день установлен III класс пожарной опасности. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура в регионе может подняться до +34 градусов. Это будет способствовать установлению высокого 4-го класса пожарной опасности в лесах.

- В настоящее время лесопатрульные группы работают в усиленном режиме, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Работники лесного хозяйства обращают внимание тамбовчан, что в такой жаркий период возгорание может произойти даже от искры. Поэтому призывают граждан быть предельно внимательными на территории леса, не бросать горящие спички и окурки.

За нарушение требований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. При обнаружении пожара необходимо звонить по телефону 8(4752) 72-00-14.