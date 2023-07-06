Тамбовчанин воровал тактильную плитку на остановках

Плитка укладывается, чтобы предупреждать незрячего человека о близости проезжей части Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию обратились представители дорожной организации, которые обнаружили пропажу 40 тактильных плиток на одной из остановок в Уметском районе. Материальный ущерб составил 14 935 рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже.

Воришка решил, что ему стройматериалы нужнее Фото: УМВД по Тамбовской области

Злоумышленника удалось задержать через несколько дней. Мужчина демонтировал 17 тактильных плиток, после чего был остановлен сотрудниками полиции. Он признался, что всего украл плитку с четырех остановок общественного транспорта.

- Вором оказался 32-летний местный житель, который решил вымостить указанной тактильной плиткой свой двор. Хищение стройматериалов мужчина совершал в течение двух месяцев. На безлюдных остановках он с помощью специальных инструментов металлических лома и монтировки демонтировал тактильную плитку, предназначенную для предупреждения людей с плохим зрением, грузил в машину и отвозил на территорию своего домовладения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

У мужчины изъяли 155 краденных тактильных плиток. Общий ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд Уметского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 2 лет тюрьмы.