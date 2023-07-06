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НовостиПроисшествия6 июля 2023 6:41

Жителя Мичуринска будут судить за избиение знакомого со смертельным исходом

Потерпевший скончался в больнице
Марина МАКОВЛЕВА

Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя микрорайона Кочетовка. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Ранее в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы скончался 38-летний мужчина.

- Следствием установлено, что 14 апреля погибший вместе с гражданской супругой находились в гостях. Вернувшись после непродолжительного отсутствия в доме, он обнаружил, что один из гостей оказывает его сожительнице знаки внимания. На почве ревности между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой оппонент нанес потерпевшему не менее 20 ударов кулаками в область головы. Через несколько дней его госпитализировали в больницу, где он и скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранная доказательственная база позволяет направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.