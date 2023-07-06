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НовостиОбщество6 июля 2023 4:24

Тамбовчанам обещают аномальную жару

Температура поднимется до 33 градусов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчан просят соблюдать предосторожности

Тамбовчан просят соблюдать предосторожности

Синоптики обещают жителям Тамбовской области очень жаркую погоду. По их данным во второй половине дня, 6-8 июля, на территории региона ожидается повышение температуры воздуха до 31-33°.

- В такую погоду рекомендуется поддерживать прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери, - напоминают в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но, когда температура воздуха выше 35 °C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье.