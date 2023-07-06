Тамбовчанам обещают аномальную жару

Тамбовчан просят соблюдать предосторожности

Синоптики обещают жителям Тамбовской области очень жаркую погоду. По их данным во второй половине дня, 6-8 июля, на территории региона ожидается повышение температуры воздуха до 31-33°.

- В такую погоду рекомендуется поддерживать прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери, - напоминают в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но, когда температура воздуха выше 35 °C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье.