Экс-гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову приговорили в трем годам колонии условно

Ольга Коновалова потратила деньги, предназначенные для питания футболистов

В суде вынесли приговор бывшему генеральному директору Ассоциации футбольный клуб «Тамбов» Ольге Коноваловой, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что она, достоверно зная о возможных направлениях расходования денежных средств, поступивших в АФК «Тамбов» в качестве субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение затрат на участие команды в соревнованиях спортивного сезона 2019-2020 годов, перевела на расчетный счет подконтрольной ей фирмы часть этих денег - больше 700 тысяч рублей - под видом оплаты договоров на оказание услуг, связанных с питанием спортсменов. Фактически эти услуги не оказывались, а деньги она израсходовала на свои личные цели.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.