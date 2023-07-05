В Тамбове оштрафовали расклейщика незаконных объявлений

За повторное нарушение штраф становится больше

В Тамбове на Чичканова был задержан очередной расклейщик объявлений. У мужчины изъяли 189 объявлений и емкость с клеем. Ему придется заплатить 2000 рублей штрафа.

- Всего за первое полугодие 2023 года за незаконное нанесение надписей и расклейку листовок было составлено 35 административных протоколов. В некоторых случаях обнаружить нарушителей помогли городские камеры видеонаблюдения, в поле зрения которых попали номера автомобилей, из которых выходили расклейщики, - рассказали в администрации города Тамбова.

За незаконное нанесение рекламы тамбовчане могут заплатить от 2 до 5 тысяч рублей. Если в течение года правонарушение повторяется, размер штрафа увеличивается.

Фото администрации города Тамбова