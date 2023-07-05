В Мучкапском районе обнаружена нехватка медицинского оборудования на 4-х участках

Прокуратура Мучкапского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране здоровья граждан. Как выяснилось, в детском дошкольном учреждении медицинский кабинет не оснащен в соответствии с установленными стандартами. Кроме того, в 4 центрах общей врачебной практики не были установлены электронные весы для детей до года, отсутствовал тонометр для малышей, требовалось заменить старый ростомер и пеленальный стол.

- В целях устранения выявленных нарушений главному врачу ТОГБУЗ «Мучкапская ЦРБ им. акад. М.И. Кузина» прокуратурой внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, - сообщают в прокуратуре Мучкапского района.