В Знаменке вор забрался в дом к пенсионерке и похитил конверт с деньгами

В знаменскую полицию позвонила 74-летняя местная жительница, которая рассказала о краже сбережений. У пенсионерки пропал конверт, в котором она хранила деньги. Когда именно в дом проник воришка, она не слышала.

Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.

- Как пояснил задержанный, поздно ночью он шел по улице домой и увидел свет в одном из домов. Подойдя поближе, в одной из комнат он увидел старушку, а в другой комнате на кровати лежали личные вещи пенсионерки. Открыть входную дверь злоумышленнику не составило труда, так как она не была заперта на ключ. Мужчина проник в комнату, осмотрел личные вещи, под подушкой нашел конверт пенсионерки и скрылся. В конверте он обнаружил 10 000 рублей, которые собирался потратить на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Похищенные деньги были возращены потерпевшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.