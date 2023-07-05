Тамбовчанин угнал у приятеля машину и попал на ней в аварию

Машину нашли разбитой Фото: УМВД России по Тамбовской области

4 июля в селе Петровском распивали спиртные напитки двое мужчин один из которых - владелец внедорожника «Рено Дастер» - уснул. Его знакомый решил без спроса взять машину покататься. Из кармана брюк владельца 36-летний мужчина вытащил ключи, сел за руль и уехал. Будучи нетрезвым он не справился с управлением и повредил чужой автомобиль. Машину он бросил на месте аварии и скрылся.

По данному факту в полиции села Петровское возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Полицейские опросили владельца внедорожника, который написал заявление об угоне, установили и опросили его знакомого, подозреваемого в преступлении. Подсчитывается причиненный ущерб.

Полицейские также выяснили, что ранее 36-летний подозреваемый был лишен прав на управление автомобилем.

- К угону может добавиться другая статья УК РФ - статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Ведь установлено, что угонщик, будучи лишенным прав, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.