На железнодорожном вокзале Тамбова открыли памятную доску Сергею Рахманинову

Памятный знак установлен на вокзале

5 июля в Тамбове появилось еще одно памятное место, посвященное Сергею Васильевичу Рахманинову.

- На фасаде здания железнодорожного вокзала «Тамбов» открыли мемориальную доску великому композитору, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы.

Имя Сергея Рахманинова неразрывно связано с Тамбовщиной. Приезд в наш город и Ивановку начинался для Сергея Васильевича с железнодорожного вокзала, где поезд «Москва-Камышин» делал трехчасовую остановку. Композитор успевал не только прогуляться по Привокзальной площади и Дворянской (Интернациональной) улице, но и посетить родственников.

Фото пресс-службы Тамбовской городской Думы