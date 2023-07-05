В Тамбове застройщик дважды продал одну и ту же квартиру

В прокуратуре Советского района города Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов». Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2015 года генеральный директор строительной организации, являющейся застройщиком многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 73В, зная, что деятельность общества носила убыточный характер, под предлогом продажи квартиры в указанном доме завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 900 тыс. рублей, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по передаче квартиры в его собственность.

Спустя полтора года обвиняемый заключил с АО «АИЖК Тамбовской области» договор инвестирования совместного строительства указанного многоквартирного жилого дома, предметом оплаты по которому с его стороны явилась в том числе квартира, фактически ранее уже проданная им потерпевшему, тем самым он дважды продал одну и ту же квартиру, понимая, что это мошенничество.

- Уголовное дело направлено в Советский районный су для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

В декабре 2022 года мужчина уже получил 6,3 года колонии за такие же факты обмана в сфере долевого строительства и сейчас он находится в колонии.