Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:00

Тамбовчанка отправится в колонию за кражу карты у водителя

Потерпевший лишился 5 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Гавриловского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в краже с банковского счета.

- 28-летняя подсудимая тайно похитила у водителя, подвозившего ее до села Гавриловка 2-я, банковскую карту, которая лежала у рычага переключателя скоростей автомобиля. В этот же день подсудимая осуществила с помощью украденной карты покупки в торговых точках Гавриловского района, в результате чего потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 5499 рублей, - рассказали в прокуратуре Гавриловского района.

Так как женщина уже была судима за аналогичное преступление, ее приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.