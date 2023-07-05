Тамбовчанка отправится в колонию за кражу карты у водителя

Прокуратура Гавриловского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в краже с банковского счета.

- 28-летняя подсудимая тайно похитила у водителя, подвозившего ее до села Гавриловка 2-я, банковскую карту, которая лежала у рычага переключателя скоростей автомобиля. В этот же день подсудимая осуществила с помощью украденной карты покупки в торговых точках Гавриловского района, в результате чего потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 5499 рублей, - рассказали в прокуратуре Гавриловского района.

Так как женщина уже была судима за аналогичное преступление, ее приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.