Житель Кирсановского района забрался в чужой дом и украл бензотриммер и сварочный аппарат

В полицию села 2-я Гавриловка Кирсановского района обратилась 43-летняя женщина. Она сообщила, что у нее из дома украли бензотриммер и сварочный аппарат. Полицейские установили, что неизвестный проник в дом, отжав оконную раму.

- Сотрудник экспертно-криминалистического отдела полиции изъял 2 следа пальцев рук, оставленных злоумышленником. После проведения предварительного исследования, было установлено, что к совершению преступления может быть причастен гражданин 1962 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

На допросе мужчина сознался в краже, возбуждено уголовное дело.