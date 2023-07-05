Прокуратура выявила нарушения при ремонте здания музыкального училища в Тамбове

Прокуратура Ленинского района Тамбова проверила исполнение законодательства о контрактной системе и выявила нарушения при исполнении контракта по ремонту здание музыкального училища С.В. Рахманинова.

- Установлено, что в нарушение действующего законодательства заказчиком изменен срок окончания работ по ремонту в сторону увеличения, а также несвоевременно размещена информация об изменении контракта в реестре контрактов, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Два должностных лица организации-заказчика привлечены к административной ответственности.