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НовостиОбщество5 июля 2023 8:32

Прокуратура выявила нарушения при ремонте здания музыкального училища в Тамбове

Должностные лица привлечены к административной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова проверила исполнение законодательства о контрактной системе и выявила нарушения при исполнении контракта по ремонту здание музыкального училища С.В. Рахманинова.

- Установлено, что в нарушение действующего законодательства заказчиком изменен срок окончания работ по ремонту в сторону увеличения, а также несвоевременно размещена информация об изменении контракта в реестре контрактов, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Два должностных лица организации-заказчика привлечены к административной ответственности.