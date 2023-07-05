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НовостиОбщество5 июля 2023 7:29

Для учеников школы №2 Тамбова придумали свою форму

Отличительными чертами одежды стали синий галстук с желтой полоской и шеврон в брендовых цветах с логотипом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Форма привычного ребятам синего цвета снабжена отличительными элементами

Форма привычного ребятам синего цвета снабжена отличительными элементами

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В новой школе №2 на севере Тамбов презентовали форму для учеников. Она синего цвета, а ее главные отличительные черты - синий галстук с желтой полоской и шеврон в брендовых цветах школы с ее логотипом. Эмблема нашивки пока не утверждена окончательно и обсуждается вместе с родителями и будущими учениками школы.

- При разработке формы мы учитывали несколько критериев: комфорт, доступность и удобство. К нам переводятся дети из близлежащих школ района — 13, 31, 36, где форма синяя. Пусть и у нас она останется для них привычной, - говорит замдиректора школы №2 Надежда Перовская.

Жилет, пуловер, рубашку, блузку брюки и сарафан, вторую обувь можно приобрести в любом магазине, главное соблюсти цветовую гамму и стиль. Наряду с повседневной и парадной в школе, как и везде, утверждена спортивная форма. Это белая майка, черные шорты либо спортивный костюм.