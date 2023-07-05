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НовостиОбщество5 июля 2023 6:24

В Тамбове на сутки перенесли открытие движения под ж/д мостом из-за плохого качества восстановленной дороги

Работы здесь вел водоканал, который должен был ликвидировать разрытия и уложить новый асфальт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подрядчика обязали переделать откровенный брак

Подрядчика обязали переделать откровенный брак

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове переннесли открытие движения под железнодорожным мостом от Гастелло до Коммунальной. Теперь будет открыто в 16 часов 5 июля. Задержка произошла из-за того, что качество уложенного асфальта не соответствует никаким нормам. Напомним, работы на этом участке вели сотрудники РКС-Тамбов, которые заменили здесь участок канализационного коллектора. После завершения работ они наняли подрядную организацию, которая должна была восстановить место разрытия и уложить здесь асфальт. Однако, по мнению специалистов, уложенное ими покрытие не продержится и двух недель. В мэрии говорят, что город не устроило такое качество.

- Недостатки будут исправлены, - говорят в пресс-службе горадминистрации.