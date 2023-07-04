Житель Моршанского района получил 7 лет строгого режима за убийство знакомого

Должник скончался от ударов табуреткой Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Доказательства, собранные Моршанским МСО СУ СКР по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в убийстве.

- В одном из домов села Гумны обнаружено тело 49-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. Следствием и судом установлено, что накануне домой к погибшему приехал односельчанин для обсуждения ситуации с денежным долгом. Потерпевшему не понравилось, что знакомый не привез ему деньги и снова попросил подождать, в связи с чем между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой злоумышленник схватил табурет и нанес им множественные удары оппоненту, после чего ушел. От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.