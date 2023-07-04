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НовостиПроисшествия4 июля 2023 14:20

Тамбовчанин остался инвалидом из-за нарушения требований охраны труда

Стажер уронил металлозаготовку себе на ногу, так как не прошел обучение работе на подъемном механизме
Марина МАКОВЛЕВА
Молодому рабочему раздробило ногу заготовкой

Молодому рабочему раздробило ногу заготовкой

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего начальника одного из цехов металлобазы. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

- Обвиняемый, являясь лицом, ответственным за соблюдение работниками в цехе правил техники безопасности, в нарушение требований по охране труда допустил к управлению подъемным механизмом не прошедшего специальное обучение и не имеющего соответствующего удостоверения 22-летнего стажера по должности электрогазосварщика, которому поручил производить сварные работы по стыковке швов заготовок металла. В связи с тем, что стажер не имел специальных познаний и должных навыков управления подъемным механизмом, он допустил падение рулона металлозаготовки на свою ногу, получив тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов костей нижней конечности с последующей ее ампутацией на уровне верхней трети голени, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранная доказательственная база позволяет направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.