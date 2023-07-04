Тамбовчанин остался инвалидом из-за нарушения требований охраны труда

Молодому рабочему раздробило ногу заготовкой Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего начальника одного из цехов металлобазы. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

- Обвиняемый, являясь лицом, ответственным за соблюдение работниками в цехе правил техники безопасности, в нарушение требований по охране труда допустил к управлению подъемным механизмом не прошедшего специальное обучение и не имеющего соответствующего удостоверения 22-летнего стажера по должности электрогазосварщика, которому поручил производить сварные работы по стыковке швов заготовок металла. В связи с тем, что стажер не имел специальных познаний и должных навыков управления подъемным механизмом, он допустил падение рулона металлозаготовки на свою ногу, получив тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов костей нижней конечности с последующей ее ампутацией на уровне верхней трети голени, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранная доказательственная база позволяет направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.