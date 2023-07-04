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НовостиОбщество4 июля 2023 13:39

Глава сельсовета в Тамбовской области использовал рабочую машину в личных целях

Мужчину наказали за самоуправство
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Первомайского района в ходе проверки выявила нарушения в деятельности руководителя органа местного самоуправления. Установлено, что в соответствии с имеющемся путевым листом легковой автомобиль, находящийся в собственности Старокленского сельсовета, в один из выходных дней передвигался по маршруту, не связанному с решением вопросов местного значения муниципального образования.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ – самоуправство.

- По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении решением мирового судьи руководитель органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.