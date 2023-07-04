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НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:40

Водитель из Умета, сбивший 84-летнюю пенсионерку, пойдет под суд

Женщина скончалась от травм на месте ДТП
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Уметского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

- Обвиняемый, управляя автомобилем LADA 212140, на 1 километре автодороги р.п. Умет - с. Бибиково - д. Нововоздвиженка Уметского района допустил наезд на пешехода, идущего в попутном направлении. От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась на месте ДТП, - рассказали в прокуратуре Уметского района.

Уголовное дело направлено в Уметский районный суд для рассмотрения по существу.